Torcedores do Atlético-MG fazem festa antes de embaque - Divulgação / Atlético-MG

Publicado 27/11/2024 16:54 | Atualizado 27/11/2024 17:31

Minas Gerais - Adversário do Botafogo na final da Libertadores, o Atlético-MG embarcou no começo da tarde desta terça-feira para Buenos Aires, onde irá lutar pelo bicampeonato da competição. Antes de se dirigir ao Aeroporto Internacional de Confins, o grupo foi saudado por torcedores no CT da Cidade do Galo.

O Atlético-MG realizou um treino na manhã, desta terça-feira, depois disso, os alvinegros acompanharam o ônibus com a delegação no caminho em direção ao aeroporto. Na chegada ao setor de embarque, o torcedores voltaram a saudar o grupo.

A festa contou com a utilização de sinalizadores por parte dos atleticanos. Após a chegada, a delegação desceu do ônibus e se aproximou dos torcedores. A Polícia Militar fez um cordão de isolamento entre a equipe e os alvinegros.

A delegação vai em voo fretado com destino a Buenos Aires. Os jogadores vão desembarcar na Argentina e se concentrar em um resort, na capital do país. O elenco do Atlético vai fazer duas atividades, uma na quinta e outra na sexta, antes da decisão de sábado no estádio do River Plate.

O Atlético-MG, que conquistou o Campeonato Estadual, busca o segundo título na temporada. O Galo foi derrotado na final da Copa do Brasil para o Flamengo. O clube mineiro conquistou a Libertadores em 2013.