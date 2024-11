Lamine Yamal é um dos destaques da seleção espanhola - Miguel Medina / AFP

Publicado 27/11/2024 15:13 | Atualizado 27/11/2024 15:16

O atacante Lamine Yamal superou os brasileiros Endrick Savinho e levou o Golden Boy de 2024, dado ao melhor jogador sub-21 do mundo. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (27), mas o troféu só será entregue no dia 16, em Turim, na Itália.

Antes, o destaque do Barcelona e da seleção espanhola já havia vencido o Troféu Kopa, no Bola de Ouro Endrick e Savinho concorriam para recolocar o Brasil no topo do pódio após 15 anos. O último brasileiro que se sagrou ganhador do prêmio foi Alexandre Pato (ex-Milan), em 2009.