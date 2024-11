Pep Guardiola apareceu para falar com os jornalistas cheio de arranhões, após jogo - Reprodução de vídeo

Pep Guardiola apareceu para falar com os jornalistas cheio de arranhões, após jogoReprodução de vídeo

Publicado 27/11/2024 13:13 | Atualizado 27/11/2024 13:17

vários arranhões na cabeça e no nariz, após o empate em 3 a 3 do Manchester City com o Feynoord, da Holanda, em casa, pela Liga dos Campeões.

Pep Guardiola foi às redes sociais para pedir desculpas por uma brincadeira sobre a automutilação. O técnico apareceu na coletiva de imprensa com, da Holanda, em casa, pela Liga dos Campeões.

"Fui pego de surpresa com uma pergunta no fim da coletiva de imprensa, sobre uns arranhão (no nariz) que apareceu no meu rosto. E expliquei que uma unha afiada havia causado isso acidentalmente. Minha resposta não teve a intenção, de forma alguma, de menosprezar a questão muito séria da automutilação", postou o técnico.



Entretanto, no pedido de desculpas, Guardiola não citou a brincadeira em que disse que "queria me machucar".



Na partida, o City chegou a abrir 3 a 0, mas levou o empate, aumentando a crise de resultados. O time não vence há seis jogos e sofreu duas goleadas no período (4 a 1 para o Sporting e 4 a 0 para o Tottenham).



Diante da situação, o técnico se irritou e explicou como se machucou, ao ser perguntado sobre o assunto:

"Eu passei meu dedo aqui (no nariz), passei a unha. Eu queria me machucar".