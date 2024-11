Botafogo pode comemorar dois títulos em menos de uma semana - Vítor Silva/Botafogo

Botafogo pode comemorar dois títulos em menos de uma semanaVítor Silva/Botafogo

Publicado 27/11/2024 12:11

Três dias depois de jogar a final da Libertadores, o Glorioso joga fora de casa contra o Internacional, invicto há 16 partidas. Já o Palmeiras vai a Belo Horizonte para encarar o Cruzeiro.

Com apenas mais duas rodadas para o fim do Brasileirão e três pontos de vantagem (73 a 70), o Botafogo pode ser campeão até mesmo com um empate.



Os cenários para o título do Botafogo



- Se vencer o Internacional: o Glorioso precisa torcer para o Palmeiras não vencer na rodada. Neste caso, poderia abrir seis (derrota dos paulistas) ou cinco pontos (empate), com três em disputa;



- Se empatar com o Internacional: o Verdão tem que perder, o que faria com que a distância subisse para quatro pontos;



- Se o Botafogo perder: não tem como conquistar o título. Ainda assim, dependerá de si na última rodada, caso o Palmeiras tropece no Cruzeiro. Assim, manteria três pontos (derrota paulista) ou dois (empate) de vantagem.



A combinação de resultados que complica



Entretanto, o time de Artur Jorge pode cair para o segundo lugar se perder no Beira-Rio e os comandados de Abel Ferreira vencerem no Mineirão.



Esse é o único cenário em que não dependeria de si na última rodada. Pois os dois ficariam empatados com 73 pontos, mas o Palmeiras seria líder pelo número de vitória, primeiro critério de desempate.



Se isso acontecer, o Glorioso teria que vencer o São Paulo na última rodada, no Nilton Santos, e torcer para o Palmeiras perder ou empatar em casa com o Fluminense.