Pedrinho busca técnico e reforços para o Vasco em 2025, mas deve priorizar mercado nacionalDikran Sahagian/Vasco

Publicado 27/11/2024 10:20

Rio - O Vasco não deve investir em estrangeiros na próxima janela de transferências. Segundo o "ge", o clube prega cautela nas apostas em gringos e, por isso, deve buscar um novo treinador e reforços no mercado nacional.

Em entrevista coletiva na segunda-feira (25), o presidente Pedrinho e o diretor executivo de futebol Marcelo Sant'Anna deram sinais dos próximos passos do Vasco. A diretoria vascaína entende que é necessário mudar o perfil por resultados imediatos.

"Quando cheguei, o Vasco tinha um olhar voltado para jogadores do futebol internacional, tanto que tem nove estrangeiros no elenco. Isso não significa que não vamos contratar mais jogadores estrangeiros, não temos problemas com isso, mas temos que trazer jogadores que gerem retorno imediato ou que sejam economicamente mais interessantes", disse o diretor.

Entre os principais motivos para mudar o perfil de reforços está a adaptação, a inflação do mercado e as experiências recentes com apostas, como Sforza, que foi uma das principais contratações da temporada. É importante ressaltar que a busca por estrangeiros não está descartada. O Vasco, por exemplo, tem interesse no paraguaio Pitta, do Cuiabá, que já está adaptado ao futebol brasileiro.

Já a busca por treinadores é tratada com mais cautela. Em 2024, o Vasco teve dois treinadores estrangeiros, mas foi sob o comando de Rafael Paiva que obteve os melhores resultados. O clube fez sondagem por nomes como Pedro Caixinha, ex-Bragantino, e Hernán Crespo, que estão livre no mercado e já tiveram experiência no futebol brasileiro, além de Gustavo Quinteros, do Vélez Sarsfield, da Argentina.