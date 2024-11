Felipe em ação durante treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa - Matheus Lima / Vasco

Publicado 26/11/2024 15:39

Rio - Técnico interino do Vasco , Felipe comandou seu primeiro treino no CT Moacyr Barbosa nesta terça-feira (26). O elenco cruz-maltino se reapresentou para iniciar preparação para duelo com o Atlético-GO, no sábado (30), às 21h30 (de Brasília), em São Januário.