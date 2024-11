Felipe Maestro é o atual técnico interino do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Felipe Maestro é o atual técnico interino do VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 26/11/2024 09:00

Rio - Após demitir o técnico Rafael Paiva, o Vasco vai aproveitar as últimas rodadas do Brasileirão para realizar testes. Sob o comando do interino Felipe, a tendência é que os jogadores fora dos planos para a próxima temporada percam espaço e os jovens assumam o protagonismo na reta final, segundo o "ge".

Nomes como Leandrinho, Rayan e Luiz Gustavo são os favoritos para a ganharem minutos sob o comando do treinador interino. Já jogadores como Galdames e Rojas não devem receber mais oportunidades, assim como já acontece com Rossi e Keiller (este último por falta de brecha do titular Léo Jardim).

Rafael Paiva foi promovido por indicação de Felipe, mas foi questionado após deixar de dar oportunidades para os jovens e insistir em nomes fora dos planos, como Galdames. O ex-diretor técnico tem confiança da diretoria e também tem influência no dia a dia do Vasco.

Felipe terá quatro sessões de treinamento até o primeiro desafio no comando do Vasco. O "Maestro" iniciou a carreira de treinador no Tigres, com Pedrinho, hoje presidente vascaíno, como auxiliar. Ele também teve experiência de comandar o Bangu e Volta Redonda, no Carioca, além do Confiança, de Sergipe.