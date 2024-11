Vasco foi derrotado pelo Corinthians - RODILEI MORAIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Vasco foi derrotado pelo CorinthiansRODILEI MORAIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 24/11/2024 19:18 | Atualizado 24/11/2024 19:18

São Paulo - Pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco sofreu sua quarta derrota seguida na competição. O Cruz-Maltino foi totalmente dominado pelo Corinthians no primeiro tempo e acabou perdendo por 3 a 1, neste domingo, na Neo Química Arena. Com o resultado, os cariocas veem uma possível vaga na Libertadores no ano que vem bastante distante.