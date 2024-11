Futuro de Rafael Paiva no Vasco será discutido após o Brasileirão - Leandro Amorim / Vasco

Futuro de Rafael Paiva no Vasco será discutido após o BrasileirãoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 22/11/2024 15:14 | Atualizado 22/11/2024 15:52

Nas redes sociais, o treinador publicou um comunicado pedindo desculpas pela declaração. Rafael Paiva ressaltou a importância da presença da torcida na reta final do Brasileirão e deu razão aos torcedores pelas críticas sobre o atual momento do Vasco na temporada.

"A responsabilidade de representar o Vasco da Gama é enorme. Ontem um recorte minha na coletiva chamou atenção quando destaquei o nível de exigência do torcedor vascaíno. Peço desculpas se não me expressei da melhor forma", disse o treinador.

O Vasco foi derrotado pelo Internacional e caiu para o décimo lugar, com 43 pontos. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo (24), às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Brasileirão.

Veja o comunicado de Rafael Paiva:

"A responsabilidade de representar o Vasco da Gama é enorme. Ontem um recorte minha na coletiva chamou atenção quando destaquei o nível de exigência do torcedor vascaíno. Peço desculpas se não me expressei da melhor forma.

Foi no momento mais turbulento do Vasco em 2024 que nós (torcida + grupo) respondemos da melhor forma. Temos quatro jogos pela frente para fechar a temporada e vamos lutar com todas as nossas forças para buscar o maior número de vitórias. E o apoio deste torcedor é fundamental neste processo, como foi ao longo de toda a história do clube e desta temporada. Sei do privilégio de vestir essas cores e que a exigência do torcedor é sempre para o melhor e para o que o Vasco merece."