Lucas Piton sendo acompanhado pela marcação do Internacional na derrota do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 21/11/2024 22:01

Rio - Mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro, a terceira consecutiva na reta final em meio à briga por uma vaga na próxima Libertadores. Na noite desta quinta-feira (21), em São Januário, pela 34ª rodada, a equipe comandado por Rafael Paiva teve boa atuação na primeira etapa, mas caiu após o intervalo e perdeu para o Internacional pelo placar de 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado por Wesley. Ao fim do duelo, a arquibancada entoou gritos de "time sem vergonha" e xingou o treinador.

Com o resultado, o Cruz-Maltino fica na 10ª colocação, com 43 pontos somados. O próximo desafio será no domingo (24), em confronto direto com o Corinthians, na Neo Química Arena.

Equilíbrio inicial

Precisando dar uma resposta após duas derrotas duras por 3 a 0 para Botafogo e Fortaleza, o Vasco teve uma postura interessante diante do embalado Internacional, carregando invencibilidade de 14 jogos. O primeiro tempo foi de muito equilíbrio em São Januário, com chances claras para os dois lados.



O Vasco começou melhor sob forte chuva, tendo Payet como principal articulador e o corredor esquerdo, com Lucas Piton, muito ativo. As principais oportunidades saíram com Vegetti e Mateus Carvalho - na do volante, Renê cortou praticamente em cima da linha e evitou o que seria o primeiro gol do duelo já na casa dos 30 minutos.



A equipe de Porto Alegre cresceu nos minutos finais do primeiro tempo circulando a área e terminou com seis finalizações. Na mais relevante, Alan Patrick, referência técnica do Internacional, chutou sem ângulo e obrigou Léo Jardim a fazer boa defesa. Apesar de equilibrado, a partida foi morna nos primeiros 45 minutos.

Abaixo do esperado



No retorno do intervalo, o Cruz-Maltino abaixou o ritmo de jogo e foi o Internacional quem controlou as ações. Com algumas trocas, a equipe de Roger Machado subiu ao campo de ataque, construiu no meio-campo e perdeu boa chance com Borré. Um domínio que mostrava a probabilidade de gol em questão de tempo. E isso aconteceu.



Aos 19 minutos, Emerson Rodríguez perdeu bola pelo lado esquerdo no campo de defesa e isso pegou a defesa aberta. Após bate-rebate, a bola sobrou para Wesley, que finalizou de fora da área no canto direito de Léo Jardim, que nada pôde fazer. Lindo gol do camisa 21 do Inter.



Com a entrada de Philippe Coutinho, o Vasco passou a se movimentar mais no meio-campo e teve ótimas chances de empatar. O meia cruzou, Rogel encostou na bola e Hugo Moura, sem marcação, chutou por cima. Em seguida, Rochet saiu atrapalhado e a bola sobrou para Coutinho, que tocou por cima e Rogel apareceu novamente para afastar na pequena área.



Na reta final da partida, o Vasco escancarou nervosismo e a pressão da arquibancada começou. A equipe acumulou erros de marcação, criação e ouviu gritos de "time sem vergonha" em forma de protesto. Sem forças, foi confirmada a terceira derrota consecutiva no Brasileirão e dificuldade em se aproximar da zona que vai para a próxima Libertadores.

FICHA TÉCNICA



VASCO 0 X 1 INTERNNACIONAL



Local: São Januário

Data hora: 21/11 (quinta-feira), às 20h (de Brasília)

Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Francisco Chaves Bezerra Junior



Gol: Wesley 19'/2ºT (INT)



Cartão amarelo: Mateus Carvalho (VAS)



VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Léo e Lucas Piton; Galdames (Hugo Moura), Mateus Carvalho e Payet (Philippe Coutinho); Máxime Dominguez (Rayan), Leandrinho (Emerson Rodríguez) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.





INTERNACIONAL: Rochet, Aguirre, Rogel, Vitão e Renê; Rômulo (Fernando), Bruno Henrique (Luis Otávio), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho) e Alan Patrick; Wesley (Wanderson) e Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado.