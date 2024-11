Nova camisa III do Vasco em homenagem a personagens da cultura negra - Matheus Lima/Vasco

Nova camisa III do Vasco em homenagem a personagens da cultura negra Matheus Lima/Vasco

Publicado 21/11/2024 22:51

Rio - Na semana da Consciência Negra, o Vasco destacou sua luta antirracista com um novo uniforme em homenagem a personagens históricos da cultura negra. A peça foi utilizada na noite desta quinta-feira (21), em São Januário, na derrota por 1 a 0 para o Internacional pelo Campeonato Brasileiro

O lema do novo uniforme é "Eu visto preto. Por dentro e por fora", e todos as 11 camisas dos titulares foram disponibilizada para leilão, em que parte da arrecadação será destinada ao Observatório Racial do Futebol.

A camisa é predominantemente preta, com patches destacando a luta contra o racismo. Elas serão autografadas antes da ação de comercialização em leilão social na "Play For a Cause".

Os nomes dos jogadores na parte traseira da camisa foram substituídos por 23 personalidades históricas e contemporâneas do ativismo negro, como Zumbi dos Palmares, Nelson Mandela, Malcom X, Ângela Davis, Pelé, Barbosa, Pai Santana e outros grandes nomes.