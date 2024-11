Vegetti, atacante do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Publicado 21/11/2024 22:34

Rio - Após a derrota para o Internacional em São Januário , nesta quinta-feira (21), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, os torcedores do Vasco protestaram cantando "time sem vergonha" na saída dos jogadores para o vestiário. Um dos líderes do elenco, o centroavante argentino Vegetti comentou sobre a sequência ruim, de três derrotas, e como isso complicou na luta por uma vaga na próxima Libertadores.

"É uma situação muito ruim de três jogos sem vitória. Temos que seguir trabalhando com vergonha. A gente tem muita vergonha. Temos uma possibilidade muito grande de ir para a Libertadores, mas não estamos aproveitando. Precisamos colocar a cara no campo, deixar de pedir desculpas, de falar. Precisamos trabalhar", disse Vegetti, ao Premiere.

A sequência negativa na reta final da competição deixa o Vasco mais distante da briga. Questionado sobre possível pressão nos últimos jogos, Vegetti foi duro e cobrou mais personalidade para buscar os resultados.

"Se você sente pressão com essa camisa, não pode jogar. Essa camisa é muito pesada. Todos sabem quando vem até aqui, que a exigência é muito grande. Então tem que ter personalidade para vestir essa camisa, seja no momento bom ou ruim. Agora é trabalhar, ir até São Paulo e trazer os três pontos"

Com o resultado, o Cruz-Maltino fica na 10ª colocação, com 43 pontos somados. O próximo desafio será no domingo (24), em confronto direto com o Corinthians, na Neo Química Arena.