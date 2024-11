Rayan em treino pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 21/11/2024 07:30 | Atualizado 21/11/2024 08:20

Rio - O atacante do Vasco, Rayan, de 18 anos, continua sendo observado por clubes da Europa. De acordo com informações do portal inglês "Give Me Sports", três equipes da Premier League desejam a contratação do jovem para o ano de 2025.

Southampton, Brighton e Ipswich estariam observando Rayan. Segundo o veículo, o brasileiro é visto como um "um talentoso e rápido ponta-direita, canhoto, que pode atuar também pelo lado esquerdo e como centroavante".

Por fim, a matéria afirma que o Vasco deseja no mínimo algo em torno de 15 milhões de libras (cerca de R$ 100 milhões). O interesse de clubes do futebol europeu por Rayan deve fazer com ele seja negociado em breve, conclui o site britânico.

O Lyon, de John Textor, havia aberto negociações com o Vasco pelo atacante, porém, a situação envolvendo o clube francês, que pode até ser rebaixado por problemas financeiros, pode ser um problema para que a transferência seja concluída.