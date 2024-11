Ao todo, Mateus Carvalho entrou em campo 46 vezes, fez dois gols e deu uma assistência pelo Vasco nesta temporada - Matheus Lima / Vasco

Ao todo, Mateus Carvalho entrou em campo 46 vezes, fez dois gols e deu uma assistência pelo Vasco nesta temporadaMatheus Lima / Vasco

Publicado 19/11/2024 17:58

Rio - Volante do Vasco , Mateus Carvalho está na mira de clubes da Europa e dos Estados Unidos. O camisa 85, inclusive, será observado por scouts no duelo com o Internacional, na próxima quinta-feira (21). As informações são do portal 'Lance!'.

Leia mais: Vasco faz documentário sobre recuperação de Jair e revolta torcedores

Até o momento, nenhuma proposta oficial chegou até o Cruz-Maltino. A tendência é de que a diretoria seja procurada somente ao fim da temporada.

O jogador, de 22 anos, foi comprado pelo Gigante da Colina junto ao Náutico por R$ 2 milhões no ano passado. Mateus Carvalho começou a ganhar mais espaço em 2024, teve bom desempenho e virou titular. Ao todo, entrou em campo 46 vezes, fez dois gols e deu uma assistência.

Leia mais: Futuro de Rafael Paiva em 2025 divide torcedores do Vasco

Vasco e Internacional se enfrentam na quinta-feira (21), em São Januário, às 20h (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino ocupa a nona posição, com 43 pontos, e sonha com uma vaga na Libertadores da América de 2025.