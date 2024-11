Jair treina com elenco do Vasco desde setembro - Matheus Limas / Vasco

Jair treina com elenco do Vasco desde setembroMatheus Limas / Vasco

Publicado 19/11/2024 14:38

Vasco decidiu produzir um documentário mostrando o processo de recuperação do volante Jair, que ficou quase nove meses longe dos gramados após romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo. O projeto, com o título de “O Retorno - Jair”, foi ao ar na última segunda-feira (18), mas não agradou aos torcedores. Rio - Odecidiu produzir um, que ficou quase nove meses longe dos gramados após romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo. O projeto, com o título de “O Retorno - Jair”, foi ao ar na última segunda-feira (18), mas não agradou aos torcedores.

diversos vascaínos se revoltaram com a produção feita pelo clube. Na opinião deles, Jair ainda não construiu uma história com a camisa do Vasco que justificasse um documentário sobre sua recuperação. Um jogador COMUM ganhando um documentário enquanto os rivais estão fazendo vídeos sobre títulos. A Associação diminui o Vasco a cada dia — Luiz Felipe (@lipt5k) November 18, 2024 Cara quem pensou e aprovou isso deveria pedir demissão, que marketing porco — mau mau (@M4uM4uz) November 18, 2024 O retorno do reserva do Zé Gabriel e Praxedes — João Marcos (@joaovg05) November 18, 2024 Emocionante. História de um reserva absoluto.



Parabéns, Vascão — Lucas Gonzalez (@Gonzalez__Lucas) November 18, 2024 Calma galera esse é o primeiro episódio, depois tem o Adson, Paulinho etc.... — Wagner Franco (@stnwagner) November 18, 2024 Nas redes sociais,. Na opinião deles, Jair ainda não construiu uma história com a camisa do Vasco que justificasse um documentário sobre sua recuperação.

Após quase nove meses, Jair voltou a atuar pelo Vasco na vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, no dia 24 de outubro, em São Januário. Desde então, tem sido pouco aproveitado pelo técnico Rafael Paiva e disputou apenas mais duas partidas. O volante ficou 263 dias se recuperando da lesão que sofreu no clássico com o Flamengo, em 4 de fevereiro, pelo Campeonato Carioca.