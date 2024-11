Josh Wander, sócio-fundador da 777, já deixou o comando da empresa - Daniel Ramalho / Vasco

Josh Wander, sócio-fundador da 777, já deixou o comando da empresaDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 18/11/2024 13:58

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu investigação criminal contra a empresa 777 Partners, antiga controladora da SAF do Vasco. Tanto o grupo estadunidense quanto a A-CAP, seguradora que controla seus ativos, foram intimadas a prestar depoimentos em uma investigação sobre lavagem de dinheiro.

De acordo com publicação do site norueguês "Josimar Football", a ação busca saber se a A-CAP investiu corretamente nos clubes geridos inicialmente pela 777. Todos os ativos foram colocados à venda em meio à crise da empresa, que teve os afastamentos de Josh Wander e Steven Pasko, sócios-fundadores.

A A-CAP se preocupa no momento com um processo de fraude movido pela Leadenhall, fundo de investimento britânico, por empréstimos que somavam 350 milhões de dólares (R$ 2 bilhões na cotação atual) com a 777 dando ativos como garantia que não lhe pertenciam ou não existiam.

A Leadenhall entrou com uma liminar contra a alienação dos ativos da 777 Partners. Com isso, qualquer proposta para compra de clubes do portfólio da empresa precisa ser aprovada pelo fundo inglês. Enquanto isso, estes vão sofrendo com pouco investimento em suas gestões.

O Vasco, por sua vez, não tem sido afetado pelo fato de a A-CAP não ter mais a obrigação de aportar verba na SAF após o clube social, presidido por Pedrinho, retomar o controle das ações do futebol.