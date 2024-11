Guarín - Gilvan de Souza

Publicado 18/11/2024 17:26 | Atualizado 18/11/2024 17:41

Rio - Após encerrar a carreira, Fredy Guarín luta contra a depressão e vive em uma clínica de reabilitação na Colômbia. Em entrevista à rádio colombiana "Caracol", o ex-jogador revelou que sofreu com alcoolismo e tentou suicídio durante a passagem pelo Vasco, entre 2019 e 2020.

"Eu ia para a favela, me envolvia com qualquer mulher sem proteção e me abandonei por completo. Buscava o perigo, a adrenalina, ver armas. Não media mais risco de nada. Foram dias pesados. Fiquei bêbado por 10 dias completos. Eu desmaiava de cansaço e acordava com uma cerveja do lado", disse.

Guarín foi contratado pelo Vasco em setembro de 2019. No primeiro ano, fez 12 jogos e três gols, sendo um dos destaques do time no Brasileirão. Porém, no início da temporada seguinte precisou lidar com o divórcio do segundo casamento e com problemas de alcoolismo.

"Eu morava no 17º andar. Me desconectei da vida. Minha reação foi pular, mas por sorte tinha uma tela de proteção. Eu saltei, mas ela me devolveu. Eu estava inconsciente sobre o que estava acontecendo, sabia que em qualquer porre eu podia morrer. Não me importava de me causar danos", contou.

Em 2020, Guarín disputou apenas três jogos pelo Vasco, todos antes da pandemia. O colombiano teve o contrato encerrado em agosto. Na época, ele não pôde retornar para o seu país por conta do isolamento. Em 2021, acertou com o Millonarios e acertou a volta para o futebol colombiano após 18 anos.

Guarín vive em uma clínica de reabilitação na cidade de Envigado, na Colômbia. Revelado no Atlético Hulia, o ex-jogador passou pelo Envigado entre 2003 e 2007, sendo o segundo clube da carreira. Na época, a equipe colombiana chegou a emprestá-lo ao Boca Juniors, da Argentina, e Saint-Étienne, da França.