Pedrinho é o presidente do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 18/11/2024 07:30 | Atualizado 18/11/2024 08:57

Rio - A temporada ainda não acabou, mas o planejamento do Vasco para 2025 já começou. A cúpula cruz-maltina tem se reunido para organizar as bases para montar o elenco para o próximo ano e a contratação de reforços para três posições vem sendo considerada prioridade. As informações são do portal "GE".

Com a saída de alguns jogadores e a análise das carências do atual elenco, o Vasco buscará a contratação de um zagueiro, de um atacante de lado e um volante. Esses setores são considerados urgentes para que o clube carioca tenha um novo titular.

As reuniões têm ocorrido com a presença do presidente Pedrinho e também do treinador Rafael Paiva. Mesmo sem a certeza da permanência no ano que vem, o técnico tem sido importante na avaliação do elenco e também das carências do grupo.

Faltando cinco rodadas para o fim do Brasileiro, o Vasco ainda alimenta uma esperança de conseguir uma vaga na Libertadores do ano que vem, algo que seria importante para o planejamento do Cruz-Maltino.