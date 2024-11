Após deixar o Vasco, Ramón Díaz assumiu o Corinthians - Leandro Amorim/vasco

Publicado 19/11/2024 12:55

Vasco e atualmente no Corinthians, Ramón Díaz deu uma declaração polêmica ao comparar as lutas contra o rebaixamento que viveu no comando das duas equipes. Em entrevista ao "ge", o argentino afirmou que, apesar das situações serem parecidas, o time paulista "é muito maior do que o Vasco". Rio - Ex-técnico doe atualmente no Corinthians, Ramón Díaz deu uma declaração polêmica ao comparar as lutas contra o rebaixamento que viveu no comando das duas equipes. Em entrevista ao "ge", o argentino

"Quando chegamos, as duas situações eram iguais. Acho que o caso do Vasco foi mais dramático. Por quê? Não jogavam no seu estádio (São Januário). Estava suspenso por três rodadas. E eu queria jogar no estádio, tínhamos que jogar porque para os outros times gerava muito mais pressão. Jogávamos no Maracanã, era um ambiente mais aberto. Na última rodada, no último minuto, porque Deus nos ajudou, Serginho fez o gol de cabeça, e o Santos não conseguiu ganhar", disse Ramón.

"Aqui, a situação é a mesma, mas conseguimos o resultado mais rápido. A qualidade dos jogadores realmente é muito maior no Corinthians do que no Vasco. Em nível institucional, de clube, é muito maior o Corinthians do que o Vasco. Muito maior. Alguns por aí não vão gostar do que digo, bom, a realidade é essa. O Corinthians tem um grande clube. Pelo que falamos com o diretor e o presidente, está planejando para ser um grande time, que conquiste coisas importantes, lá em cima", completou.

deixou o Vasco de forma polêmica no fim de abril, após o time sofrer uma goleada por 4 a 0 para o Criciúma em casa, pelo primeiro turno do Brasileirão. Poucos minutos após a acachapante derrota, o Cruz-Maltino anunciou em suas redes sociais que o argentino pediu demissão no vestiário. Ramón Díaz, após o time sofrer uma goleada por 4 a 0 para o Criciúma em casa, pelo primeiro turno do Brasileirão. Poucos minutos após a acachapante derrota,

o técnico afirmou ter sido pego de surpreso com a notícia de sua saída do clube. Ele alegou que a decisão partiu do Vasco e que foi informado sobre a posição através do comunicado nas redes sociais. Porém, ao chegar para a entrevista coletiva pós-jogo,. Ele alegou que a decisão partiu do Vasco e que

Desde julho, quando assumiu o Corinthians, Ramón Díaz tem como principal objetivo livrar a equipe do rebaixamento. Atualmente, o Timão é o 11º colocado do Brasileirão, com 41 pontos.