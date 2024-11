Dimitri Payet - Matheus Lima / Vasco

Publicado 19/11/2024 16:23

Rio - Payet fez uma pintura no treino do Vasco. O francês, de 37 anos, surpreendeu os companheiros e marcou um gol de letra por cobertura durante a atividade em São Januário. O meia compartilhou o lance nas redes sociais e levou os torcedores à loucura.



O francês voltou a ganhar espaço na reta final da temporada. Payet marcou dois gols na vitória por 3 a 2 sobre o Bahia, no dia 28 de outubro, e voltou a marcar duas vezes na mesma partida após dois anos . O meia foi poupado na derrota diante do Fortaleza, mas não sofreu lesão.

O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira (21), às 20h (de Brasília), contra o Internacional, em São Januário, pela 34ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino é o nono colocado com 43 pontos e ainda sonha com uma vaga na Libertadores em 2025.

Veja o vídeo: