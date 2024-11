Alef Manga retornou ao Coritiba após 360 dias de suspensão - Guilherme Griebeler / Coritiba

Alef Manga retornou ao Coritiba após 360 dias de suspensãoGuilherme Griebeler / Coritiba

Publicado 19/11/2024 17:31

o atacante Alef Manga revelou ter sido sondado pelo Vasco. Em entrevista ao "ge", o jogador, que voltou aos gramados em outubro após quase um ano de suspensão por envolvimento em apostas, se mostrou animado com o interesse do Cruz-Maltino. Rio - Livre no mercado após deixar o Coritiba na última semana,. Em entrevista ao "ge", o jogador, que, se mostrou animado com o interesse do Cruz-Maltino.

"O Campeonato Brasileiro da Série A está para acabar, então pode acontecer muitas novidades daqui para frente. A gente fica feliz pelo interesse do Vasco. O Vasco tem uma torcida apaixonada e é gigantesco, mas eu deixo isso (negociações) com meus representantes. Eu sigo focado e fazendo meus treinos no dia a dia. Vamos ver o que Deus tem para o futuro", afirmou Manga.

No Rio, o atacante chegou a fazer sucesso vestindo a camisa do Volta Redonda e foi o artilheiro do Campeonato Carioca de 2021, com nove gols.

"Eu já jogava no Volta Redonda e eles (dirigentes do Vasco) acompanhavam. Vou esperar o que os meus representantes estão fazendo, eles que têm contato diretamente para, quem sabe, que possa ser no Vasco ou em outro clube de Série A, mas eu fiquei muito feliz em receber essa notícia", completou.

Alef Manga foi suspenso por 360 dias, em agosto de 2023, por ter recebido cartão amarelo no jogo contra o América-MG, em 2022, após oferta de apostadores. Ele voltou a atuar na vitória do Coritiba por 3 a 1 sobre o Amazonas, pela 31ª rodada da Série B, em 13 de outubro, e marcou um gol. Porém, a SAF do Coxa decidiu não renovar seu contrato por entender que ele deu um retorno técnico abaixo do esperado.