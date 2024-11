Festa da torcida do Vasco nas arquibancadas de São Januário - Matheus Lima / Vasco

Publicado 21/11/2024 18:31

Rio - O Vasco anunciou, na tarde desta quinta-feira (21), que obteve autorização para ampliar a capacidade de torcedores em São Januário. Com isso, o clube colocou mais 1000 ingressos à venda para o jogo de logo mais contra o Internacional cerca de 2h30 antes da partida.

"O Vasco da Gama informa que a partir de uma série de ações adotadas da diretoria do clube, nesta data, obteve autorização formal do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) para ampliação da capacidade máxima de São Januário para 21.419 torcedores. Por causa disso, a partir das 17h30, uma nova carga de 1.000 ingressos para a partida de hoje estará disponível para venda", comunicou o clube.

No ano passado, São Januário tinha capacidade de receber 22 mil torcedores, número que foi reduzido para 20.419 pessoas em 2024. Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, a decisão foi tomada "de acordo com análises de segurança, houve a necessidade de reduzir a capacidade máxima de torcedores no Estádio São Januário".

Além do jogo contra o Internacional, o Vasco também está liberado para utilizar a nova capacidade nos outros dois jogos que ainda fará em casa no Campeonato Brasileiro, contra Atlético-GO e Atlético-MG.