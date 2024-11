Rafael Paiva em treino - Matheus Lima / Vasco

Rafael Paiva em treinoMatheus Lima / Vasco

Publicado 22/11/2024 07:30 | Atualizado 22/11/2024 07:52

Rio - Apesar das três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, o treinador Rafael Paiva, de 40 anos, não deverá deixar o comando do Vasco antes do fim da temporada. De acordo com informações do portal "ESPN", o Cruz-Maltino não pensa em demitir o técnico.

O entendimento dos dirigentes do Vasco é de que Rafael Paiva merece confiança por conta da campanha que fez no Cruz-Maltino na competição, tirando a equipe da zona de rebaixamento e a levando para a parte de cima da tabela da Série A.

Em décimo lugar, o Vasco alimenta esperança de conquistar uma vaga na Libertadores do ano que vem. Nas últimas quatro partidas, o Cruz-Maltino terá confrontos diretos contra Corinthians e Atlético-MG e irá encarar Atlético-GO e Cuiabá, equipes que estarão na Série B no ano que vem.

Sobre o futuro de Rafael Paiva, a situação é diferente. Apesar de estar participando da avaliação do elenco para a próxima temporada, a tendência é que o jovem treinador não seja mantido no comando do Vasco.