Comemoração dos jogadores do Vasco em jogo do Brasileirão - Matheus Lima/Vasco

Publicado 23/11/2024 10:03 | Atualizado 23/11/2024 10:38

Rio - As últimas rodadas disputadas pelo Vasco no Campeonato Brasileiro escancararam problemas que devem prejudicar o clube a conquistar uma vaga na Libertadores. Outrora classificada como em evolução, a equipe comandada por Rafael Paiva regrediu, vem de três derrotas consecutivas e perdeu oportunidade de ultrapassar os concorrentes diretos.

O setor defensivo tem sido motivo de grande preocupação. São sete gols sofridos neste recorte: 3 a 0 para Botafogo e Fortaleza, fora de casa, e 1 a 0 para o Internacional dentro de São Januário.

Olhando a tabela de classificação, o Cruz-Maltino estacionou nos 43 pontos e foi ultrapassado pelo Corinthians, que arrancou com cinco triunfos consecutivos, deixou o perigo do rebaixamento e passou a pleitear uma vaga na próxima edição da principal competição continental. Outro adversário direto, o Bahia também vem de três derrotas seguidas e segue com 46 somados.

Há a expectativa por um G-9 no Brasileirão, que já é G-7 após o título do Flamengo na Copa do Brasil e sua permanência entre os seis primeiros. Para as duas vagas a mais serem abertas, o Vasco precisa torcer pelos títulos de Cruzeiro (sétimo no Brasileirão) na Sul-Americana e Botafogo na Libertadores.

O Vasco volta a campo neste domingo para um jogo decisivo nesta briga. Os comandados de Rafael Paiva vão à Neo Química Arena medir forças com o Corinthians em confronto direto, às 16h (de Brasília). A equipe ainda terá pela frente, além do Timão, o Atlético-GO e Atlético-MG em São Januário, e fechará a campanha fira contra o Cuiabá,