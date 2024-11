Vasco foi derrotado pelo Corinthians - Matheus Lima / Vasco da Gama

Publicado 24/11/2024 17:55 | Atualizado 24/11/2024 19:04

São Paulo - Pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco sofreu sua quarta derrota seguida na competição. O Cruz-Maltino foi totalmente dominado pelo Corinthians no primeiro tempo e acabou perdendo por 3 a 1, neste domingo, na Neo Química Arena. Com o resultado, os cariocas veem uma possível vaga na Libertadores no ano que vem bastante distante.

O grande destaque da partida foi o meia Rodrigo Garro. O argentino do Corinthians desfilou no primeiro tempo com um gol e duas assistências. O clube paulista definiu a vitória logo na etapa complementar, quando abriu três gols de vantagem em apenas 25 minutos. O Vasco tentou reagir no segundo tempo, fez um gol, mas passou longe de ameaçar os paulistas.

Na próxima rodada, Vasco irá enfrentar o Atlético-GO, em São Januário. O Dragão está matematicamente rebaixado e a partida será realizada no próximo sábado. O Corinthians joga no mesmo dia contra o Criciúma, em Santa Catarina.

Os primeiros 25 minutos do primeiro tempo foram um grande pesadelo para o Vasco no Neo Química Arena. O Cruz-Maltino foi amplamente dominado pelos donos da casa e viu sua rede ser estufada em três oportunidades, praticamente definindo os rumos da partida.

O Corinthians abriu o placar aos 11 minutos. Após cobrança de escanteio de Rodrigo Garro, o zagueiro Gustavo Henrique, ex-jogador do Flamengo, subiu mais que todos os defensores vascaínos e cabeceou, sem chances de defesa para o goleiro Léo Jardim.

Grande destaque do primeiro tempo, Rodrigo Garro ampliou. Aos 15 minutos, o argentino recebeu de Romero, e finalizou dentro da área, para fazer o segundo gol do Corinthians em Itaquera. Nove minutos depois, novamente o apoiador apareceu. Após corte de Galdames, Garro acertou finalização de fora da área e Léo Jardim nada pode fazer.

Em vantagem no placar, o Corinthians ainda criou mais oportunidades e teve a chance de ampliar e fazer o quarto ainda no primeiro tempo. Sem qualquer poder de reação, o Vasco não assustou o goleiro Hugo Souza em nenhum momento antes do intervalo.

Rafael Paiva mexeu na equipe do Vasco e colocou Coutinho e Jair nas vagas de Vegetti e Payet. Porém, o cenário para o segundo tempo continuou com os paulistas melhores e criando boas oportunidades. A goleada não veio aos dez minutos, porque Léo Jardim fez grande defesa após cabeçada de André Ramalho.

Com o tempo, o Corinthians reduziu o seu ímpeto e o Vasco conseguiu diminuir. Aos 31 minutos, Puma Rodríguez fez bela jogada individual pela direita e finalizou, o goleiro Hugo Souza acabou não conseguindo fazer a defesa e permitiu o gol dos cariocas na partida.

Os últimos minutos foram de controle do Corinthians, que apenas administrou a vitória. Os paulistas tiveram chances de marcar mais gols, porém, o placar acabou não sendo alterado. Melhor para os alvinegros que emplacaram mais uma vitória na Série A.