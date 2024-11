Rafael Paiva deixou o comando do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 24/11/2024 18:52

Rio - Após a derrota para o Corinthians, neste domingo, o Vasco anunciou a saída de Rafael Paiva. O treinador não resistiu ao quarto resultado negativo do clube carioca no Brasileiro. O Cruz-Maltino terá um novo comandante nas últimas três rodadas da Série A.

"O Vasco da Gama informa que Rafael Paiva não é mais o treinador da equipe profissional. O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sorte na sequência da carreira. Uma coletiva de imprensa será concedida nesta segunda-feira. O horário será informado em breve", informou o clube em nota oficial.

No total, Rafael Paiva comandou o Vasco em 35 jogos na temporada, foram 13 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. Ele teve aproveitamento de 46,6% e foi o terceiro treinador do Cruz-Maltino no ano. Antes dele, Ramón Díaz e Álvaro Pacheco comandaram a equipe.

"Só para comunicar que o Paiva não permanece. Quero agradecer publicamente ao trabalho que ele efetuou durante esse período, que não foi o primeiro. Antes de mim ele já teve outra passagem, onde também pegou o time nunca situação difícil e entregou confortável. Comigo, ele pegou o time numa situação complicada, levou a uma semifinal de Copa do Brasil, alcançou 43 pontos de forma antecipada. Mas é uma decisão que tem que ser tomada. Ninguém fica feliz, mas a gente percebeu que tem que ser tomada. Percebemos que é necessária. Amanhã tem coletiva para passar a situação até o final do campeonato", afirmou o presidente do Vasco, Pedrinho, em entrevista coletiva.

Rafael Paiva teve um excelente começo de trabalho, tirando o Vasco da zona de rebaixamento e levando o clube carioca para a parte de cima da tabela. Além disso, o Cruz-Maltino foi semifinalista da Copa do Brasil. Porém, nas últimas partidas, a equipe oscilou bastante e sua permanência para 2025 era considerada improvável.