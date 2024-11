Philippe Coutinho antes de jogo na Neo Quimica Arena - Matheus Lima / Vasco

Philippe Coutinho antes de jogo na Neo Quimica ArenaMatheus Lima / Vasco

Publicado 24/11/2024 18:49

São Paulo - Após o fim da partida contra o Corinthians, que terminou com derrota por 3 a 1, o apoiador do Vasco, Philippe Coutinho, admitiu a situação delicada do clube carioca, que perdeu as últimas quarto partidas no Brasileiro. O veterano pediu "erro zero" nos últimos três jogos no ano.

"A gente precisa trabalhar firme, temos uma reta final difícil. Precisamos melhorar, internamente ninguém está satisfeito com os resultados. A gente tem uma semana para pensar, ver o que erramos e nós não podemos mais errar nas próximas partidas", afirmou.

O tropeço deixou a luta por uma vaga na Libertadores bastante complicada. Philippe Coutinho, que entrou no segundo tempo quando a partida estava 3 a 0 para os paulistas, reforçou a necessidade de uma recuperação imediata do Vasco no Brasileiro.

"Nos últimos jogos não temos conseguido o resultado e isso acaba refletindo a confiança. Porém, temos agora um jogo em casa e contamos com o nosso torcedor para nos apoiar, para a gente voltar a vencer e retomar as boas atuações que já tivemos nesse ano", disse.