Felipe Maestro é o atual diretor técnico do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 25/11/2024 11:03 | Atualizado 25/11/2024 12:46

a diretoria vascaína vai em busca de um profissional para 2025.

demissão de Rafael Paiva abre caminho para um ídolo do Vasco comandar o time nos três últimos jogos da temporada. Atual diretor técnico, Felipe assumirá o cargo, enquanto

Ele e o presidente do clube, Pedrinho, são amigos e chegaram a trabalhar juntos no Tigres, em 2017. Esse foi o primeiro clube de Felipe como treinador, tendo como auxiliar o hoje dirigente.



Os primeiros trabalhos



Entretanto, a parceria durou apenas sete jogos, com uma vitória, três empates e três derrotas no Campeonato Carioca. Os dois depois seguiriam caminhos diferentes.



Felipe, desde então, assumiu clubes de menor expressão e, em praticamente todos, obteve retrospecto ruim, apesar de apostar em times com posse de bola, troca de passes e que propusessem o jogo.



O melhor desempenho foi pelo Bangu, em 2021, pela Série D do Brasileiro. Ainda assim, nada empolgante: cinco vitórias, seis empates e cinco derrotas em 16 partidas, sendo eliminado na segunda fase da competição.



Campanhas ruins no Carioca



Na temporada seguinte, entretanto, venceu apenas dois de 11 jogos no Carioca, ficando em penúltimo lugar (11º). Mesmo assim, assumiu o Confiança na Série C, com apenas dois triunfos em nove jogos (três empates e quatro derrotas).



Em 2023, voltou ao Bangu, mas de novo não foi bem e terminou o Carioca em 9º lugar: perdeu cinco vezes, empatou três e venceu outras três.

Foi pior neste ano, pelo Volta Redonda, ficando em 10º: duas vitórias, três empates e seis derrotas.