Pedro Caixinha está sendo avaliado pelo Vasco - Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Publicado 25/11/2024 13:48 | Atualizado 25/11/2024 13:52

Rio - O Vasco irá ter Felipe como treinador nas últimas três rodadas do Brasileiro, mas o clube carioca já pensa 2025 e tem a contratação de um estrangeiro como prioridade no momento. Alguns nomes, inclusive, já foram debatidos internamente. As informações são do portal "GE" e foram confirmadas pelo Jornal O Dia.

Pedro Caixinha, de 54 anos, que deixou o Bragantino recentemente, após a derrocada da equipe no Brasileiro, vem sendo avaliado pelo Vasco. O português trabalhou quase dois anos no clube paulista e no momento está sem trabalhar.

Outra possibilidade é Gustavo Quinteros. Nascido na Argentina, o treinador, de 59 anos, tem nacionalidade boliviana. Já dirigiu as seleções do Equador e da Bolívia, passou pelo futebol da Arábia Saudita, e atualmente trabalha no Velez, do seu país natal. Jamais comandou algum clube brasileiro.

O terceiro nome avaliado é o de Hernán Crespo. O argentino, de 49 anos, no início deste mês pediu demissão do Al Ain, dos Emirados Árabes. Com a equipe, ele foi campeão da Liga dos Campeões da Ásia e garantiu vaga no Mundial de Clubes de 2025. Crespo passou pelo futebol brasileiro em 2021, quando comandou o São Paulo, e conquistou o Paulista. Pelo Defensa y Justicia, o ex-atacante foi campeão da Sul-Americana em 2020.