Isidro Pitta, atacante do CuiabáDivulgação / Cuiabá

Publicado 26/11/2024 16:17

Vasco já tem seu primeiro alvo no mercado para a temporada 2025: Isidro Pitta, do Cuiabá. De acordo com o "ge", o time carioca abriu conversas para contratar o atacante paraguaio, que chegaria para disputar posição com Vegetti. Rio - Ojá tem seu. De acordo com o "ge", o time carioca abriu conversas para contratar o atacante paraguaio, que chegaria para disputar posição com Vegetti.

Apesar da sondagem, o Vasco ainda não conseguiu avançar nas tratativas. O Cruz-Maltino sabe que a negociação não será fácil, já que o jogador está valorizado no mercado e também desperta interesse de times do Brasil e do exterior.

Pitta é o principal nome do Cuiabá em 2024 e a saída é considerada inevitável, já que o time está virtualmente rebaixado para a Série B. O paraguaio tem contrato até o fim de 2026 com o clube mato-grossense, que precisará aceitar uma oferta pelo atacante.



Na atual temporada, Isidro Pitta marcou 21 gols e deu duas assistências em 60 jogos pelo Cuiabá. A boa fase o levou à seleção paraguaia, que o convocou para cinco partidas em 2024.