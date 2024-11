Diretor executivo do Vasco, Marcelo Sant'Ana, já planeja a temporada de 2025 ao lado do presidente do clube, Pedrinho - Leandro Amorim/ Vasco

Publicado 27/11/2024 11:43

Vasco utilizará um time formado em sua maioria por jovens da base nas primeiras quatro rodadas do Campeonato Carioca de 2025. Com o, próximo à data de apresentação que ainda será divulgada, a diretoria já definiu que dará mais tempo de pré-temporada ao elenco principal.

"A gente começa provavelmente com time alternativo para ter a possibilidade do elenco adulto fazer uma pré-temporada com um pouco mais de qualidade. Então, a expectativa é fazer bom Estadual e o Vasco tentar voltar a vencer o título que não consegue desde 2016", explicou o diretor de futebol da SAF, Marcelo Sant'Ana.



O regulamento do Campeonato Carioca obriga os quatro grandes do Rio a utilizarem suas equipes principais a partir da quinta rodada. Ou seja, em 25 de janeiro.



Com isso, o Vasco terá pouco menos de 20 dias de pré-temporada até os titulares estrearem. No momento, a diretoria busca um novo técnico para 2025 e já avalia alguns nomes, assim como possíveis reforços.



Um ponto já definido é onde será feita a preparação dos jogadores. Após dois anos viajando ao exterior, o elenco ficará no Rio para o início dos trabalhos de 2025.