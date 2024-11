Capasso em ação pelo Vasco - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 27/11/2024 20:00

Rio - Emprestado pelo Vasco , Manuel Capasso, de 28 anos, tem grandes chances de permanecer em definitivo no Olimpia, do Paraguai. O clube tem até o dia 15 de dezembro para efetuar a compra e já manifestou de forma extraoficial ao Cruz-Maltino seu interesse. As informações são do portal 'Lance!'.