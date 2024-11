Luís Castro pode voltar ao futebol brasileiro - AFP

Publicado 27/11/2024 12:35

Rio - O Vasco segue monitorando as oportunidades de mercado em busca de um técnico para a próxima temporada. Segundo informações do portal "UOL", o clube fez uma sondagem pelo treinador Luís Castro, ex-Botafogo e que está livre no mercado desde que encerrou a trajetória no Al-Nassr, da Arábia Saudita, em setembro.

Luís Castro só vai tomar uma decisão sobre o futuro da carreira em dezembro. O treinador também foi procurado pelo Santos, e o seu empresário chegou a conhecer as instalações do clube na última semana. O Vasco tenta reverter o cenário e aguarda uma resposta, enquanto o Peixe está otimista pelo acerto e promete investir alto.

Além de Luís Castro, o Vasco sondou o português Pedro Caixinha, que deixou o Bragantino e está livre no mercado, e também os argentinos Hernán Crespo, atualmente sem clube, e o Gustavo Quinteros, do Vélez Sarsfield, da Argentina. Entretanto, a tendência é investir em nomes que já estejam acostumados com o futebol brasileiro para ter resultado imediato.