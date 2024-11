Luís Castro deixou de ser técnico do Botafogo em junho do ano passado - Fayez Nureldine / AFP

Publicado 26/11/2024 13:00

Rio - Luís Castro está próximo de retornar ao futebol brasileiro. O empresário do treinador português, Antônio Teixeira, visitou a Vila Belmiro e se reuniu com a diretoria do Santos, que está otimista com o acordo, segundo o "ge".

O Santos quer uma resposta até sexta-feira para iniciar o planejamento da próxima temporada. O Peixe conquistou o título da Série B e entende que é necessário ter uma escolha "certeira" no retorno à elite do futebol brasileiro.

Luís Castro é visto pelo Santos como um nome capaz de coordenar uma mudança no departamento de futebol e ser o capitão de uma reformulação. O Peixe estaria disposto a fazer esforços financeiros, tanto de salário quanto de investimento, para contratá-lo.

Entre março de 2022 e junho de 2023, Luís Castro comandou o Botafogo. O treinador português, de 63 anos, deixou o clube após 81 jogos, 44 vitórias, 15 empates e 22 derrotas, para assumir o Al-Nassr, da Arábia Saudita, onde foi campeão da Liga dos Campeões Árabes.