Real Madrid inaugura parque de diversões temático; veja imagens

Real Madrid Wolrd fica em uma ilha artificial em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Real Madrid inaugurou o primeiro parque temático de um clube de futebol no mundo. O empreendimento chamado, nos Emirados Árabes Unidos.

No evento de inauguração, dois ídolos do clube, Roberto Carlos e Emilio Butragueño, marcaram presença. Outros grandes nomes da história do clube, como Beckham, Zidane, Di Stéfano, Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Benzema, fazem parte de uma atração com estátuas em tamanho real.





Integrantes do atual elenco, como Vini Jr e Modric também estão representados.

Ao todo, são 18 atrações no parque de diversões, cujo projeto moderno é dividido em três áreas. Cada uma tem um nome que faz referência à história do clube, assim como outros locais do parque, como a montanha russa infantil "A ola", o brinquedo "chuteira mágica" ou a "Fonte dos Campeões".

O ingresso para um passe de um dia no parque temático do Real Madrid sai por cerca de R$ 466 por pessoa.

