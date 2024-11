Cucho Hernández é alvo do Flamengo para a próxima temporada - AFP

Publicado 26/11/2024 08:30 | Atualizado 26/11/2024 08:33

Rio - Com a saída de Gabigol e a lesão de Pedro, o Flamengo precisará buscar reforços no mercado na próxima janela de transferências. Em entrevista ao podcast "Mundo GV", do ex-jogador Getúlio Vargas, o jornalista Gabriel Reis, conhecido como "Paparazzo Rubro-Negro", revelou que a diretoria monitora a situação do atacante colombiano Cucho Hernández, do Columbus Crew, dos Estados Unidos.

Cucho Hernández, de 25 anos, defende o Columbus Crew, dos Estados Unidos, desde 2022. O jogador tem contrato até dezembro de 2025, mas as partes não pretendem renovar o vínculo. A franquia americana exige 15 milhões de euros (cerca de R$ 91 milhões na cotação atual) para negociá-lo. O valor é considerado alto, mas o Flamengo avalia a situação e outras opções no mercado.

Revelado no Deportivo Pereira, da Colômbia, Cucho Hernández possui experiência no exterior. O jogador teve passagem pelo Watford, da Inglaterra, e no Huesca, Mallorca e Getafe, da Espanha, antes de chegar ao Columbus Crew, dos Estados Unidos. Ao todo, soma 58 gols e 26 assistências pela equipe americana. Na atual temporada, são 25 gols e 14 assistências em 41 partidas.

No ano passado, o Columbus Crew conquistou o título da Major League Soccer, a liga americana de futebol, após derrotar o Los Angeles FC por 2 a 1 na decisão. Foi o terceiro título da história da franquia. Na atual temporada, ficou em segundo lugar na Conferência Leste, atrás do Inter Miami de Messi e Suárez, mas caiu na primeira rodada dos playoffs diante do New York Red Bulls.