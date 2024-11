Gabigol retribuiu carinho de torcedores do Flamengo na chegada a Fortaleza - Gilvan de Souza / CRF

Gabigol retribuiu carinho de torcedores do Flamengo na chegada a FortalezaGilvan de Souza / CRF

Publicado 25/11/2024 22:10

Rio - O Flamengo foi recebido com festa na noite desta segunda-feira (25) em Fortaleza. A delegação encontrou mais de 300 rubro-negros eufóricos ao chegar no hotel onde ficará hospedada na capital cearense, por volta de 19h (de Brasília).

teve seu nome gritado e ouviu pedidos para ficar no clube em 2025, mesmo após ter anunciado que sairá no fim deste ano. Ao desembarcar, o camisa 99 posou para fotos e deu atenção aos fãs. A Nação deu aulas na chegada do MENGÃO em Fortaleza!



Quem também foi muito celebrado pelos torcedores foi De La Cruz. O uruguaio, que não entra em campo desde 20 de outubro por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, voltou a ser relacionado e ficará à disposição de Filipe Luís.

Quem também foi muito celebrado pelos torcedores foi De La Cruz. O uruguaio, que não entra em campo desde 20 de outubro por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, voltou a ser relacionado e ficará à disposição de Filipe Luís.



Flamengo e Fortaleza se enfrentam nesta terça-feira (26), às 20h (de Brasília), no Castelão. O Rubro-Negro ocupa a quinta posição do Campeonato Brasileiro, com 62 pontos, e ainda tem chances remotas de título.