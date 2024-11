Plano oficial do projeto do novo estádio do Flamengo - Divulgação

Publicado 25/11/2024 12:43

Rio - Flamengo e Prefeitura do Rio assinaram na manhã desta segunda-feira (25), no Salão Nobre da sede da Gávea, Zona Sul da cidade, o termo de compromisso para viabilizar a construção do estádio na região do Porto Maravilha, no terreno do Gasômetro, com o uso do potencial construtivo da Gávea.

O Rubro-Negro estima embolsar cerca de R$ 500 milhões com o Cepac (Certificado de Potencial Adicional de Construção) da sede rubro-negra para as obras. O valor total do novo estádio está estimado em aproximadamente R$ 2 bilhões.

"A prefeitura não só nos ajudou no processo, ao desapropriar o terreno, ao renegociar todo o potencial construtivo que existia naquele terreno para outras áreas, cedendo isso e trabalhando para que isso fosse feito num processo de mediação com a AGU. Ainda está nos ajudando a direcionar o potencial construtivo daqui da Gávea como um dinheiro carimbado para a construção do nosso estádio. Essa ajuda, a retirada do potencial construtivo de lá e nos oferecer esse potencial construtivo daqui, nos dá um impacto de mais ou menos R$ 1 bilhão para nos ajudar nesse estádio", explicou Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, na cerimônia.

Além de Landim e Eduardo Paes (PSD), marcaram presença o secretário de esportes Guilherme Schleder, o deputado federal Pedro Paulo (PSD), o vice de patrimônio do clube, Marcos Bodin, o vice de futebol Marcos Braz, o CEO Reinaldo Belotti e de dois candidatos à eleição no mês dezembro: Rodrigo Dunshee, atual vice geral e jurídico, apoiado pelo atual mandatário, e Maurício Gomes de Mattos.

Potencial construtivo

O potencial construtivo indica o quanto o proprietário pode construir em seu próprio espaço adquirido respeitando a zona da cidade e sua localização. Quando este deseja construir além da área permitida, é possível pleitear um espaço maior até o limite máximo estabelecido. No caso do Flamengo, como assinado entre as partes, com o uso do potencial construtivo da Gávea.