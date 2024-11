Plano oficial do projeto do novo estádio do Flamengo - Divulgação

Publicado 22/11/2024 19:50

Rio - Em evento nesta sexta-feira (22), na sede da Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, o Flamengo lançou oficialmente o projeto de seu novo estádio, que será no terreno do Gasômetro. A reportagem do O DIA teve acesso à imagens exclusiva do estudo preliminar de arquitetura e engenharia, que engloba as bases de projeto da nova casa rubro-negra

Veja outros detalhes:

A capacidade total do estádio para o futebol será de 77.923 mil torcedores, sendo 23 mil destinados à ingressos com preços populares, atrás dos gols. A distância da arquibancada para o gramado será pequena, de apenas 6,81 metros.

No projeto, o Flamengo apresentou ainda as linhas de receitas que alcançam R$ 2,467 bilhões e que são possíveis apenas pela existência do projeto, são elas:

Naming rights, avaliado em R$ 1,5 bilhão em 20 anos.

Venda antecipada de 1000 cadeiras perpétuas, avaliada em R$ 187 milhões.

Venda antecipada de 5000 cadeiras por 5 anos, avaliada em R$ 183 milhões.

Venda antecipada de 28 camarotes por 5 anos, avaliada em R$ 100 milhões.

Potencial construtivo da Gávea, avaliado em R$ 497 milhões.

A projeção da diretoria rubro-negra é de inauguração da nova casa em 15 de novembro de 2029, aniversário do clube. Este foi um dos grandes projetos do mandato de Rodolfo Landim, que deixará o cargo de presidente no fim de 2024.O projeto prevê um investimento total de R$ 1,93 bilhão, divididos entre terreno, sondagem, descontaminação e terraplanagem, fundação, estruturas, instalações, estacionamento, cobertura, campo e urbanização e paisagismo, compromisso com a Prefeitura. Em outubro, o Flamengo já pagou R$ 146 milhões na histórica aquisição do terreno do Gasômetro, no Rio de Janeiro.