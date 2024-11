Rodolfo Landim está em reta final de mandato como presidente do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Rodolfo Landim está em reta final de mandato como presidente do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 24/11/2024 12:34

Rio - Em seus últimos momentos como presidente do Flamengo após seis anos de mandato, Rodolfo Landim deve deixar o clube sem ter realizado um sonho: o de contratar Calleri, atacante do São Paulo. O centroavante, de 31 anos, tem contrato com o time do Morumbi até o fim de 2026 e sempre esteve na mira do mandatário rubro-negro.

De acordo com o jornalista Gabriel Reis, do "Paparazzo Rubro-Negro", Landim revelou o apreço pelo argentino em um hotel no Uruguai, onde o Fla se concentrava.

Calleri, atacante e uma das referências técnicas do São Paulo - Mauro Pimentel / AFP

Se não aconteceu em seu mandato, o atual presidente poderá tentar a contratação para o próximo ano caso Rodrigo Dunshee seja eleito presidente do clube no pleito marcado para o dia 9/12. Se o candidato da situação vencer, Landim deve permanecer na diretoria como CEO.

Em 2024, Calleri disputou 50 jogos, com 14 gols marcados e sete assistências. No total, contando as duas passagens pelo São Paulo, em 2016 e de 2021 a 2024, são 208 partidas com 76 tentos anotados nas redes e 22 passes para gols.

O Flamengo terá de ir ao mercado de transferências em busca de um centroavante para 2025. Com a saída de Gabigol prestes a ser oficializada e a lesão de Pedro, que deve perder os primeiros meses da próxima temporada, o clube ficará com o setor desfalcado tendo apenas Carlinhos como homem de ofício.