Plano oficial do projeto do novo estádio do Flamengo - Divulgação

Publicado 24/11/2024 15:19

Rio - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) se reunirá com dirigentes do Flamengo nesta segunda-feira (25), às 11h, no Salão Nobre da sede da Gávea, na Zona Sul da cidade, para assinatura de compromisso para viabilizar a construção do estádio do Rubro-Negro na área do Porto Maravilha.

O acordo de intenções prevê a elaboração de um Projeto de Lei pelo Município para estabelecer uma operação consorciada utilizando transferência do direito de construir, para que o Flamengo obtenha recursos visando a construção da nova casa.

Com o novo estádio no terreno do Gasômetro, a Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico (SMDUE), estima a movimentação de R$ 5,3 bilhões na economia da cidade em 10 anos.

A capacidade total do estádio para o futebol será de 77.923 mil torcedores, sendo 23 mil destinados à ingressos com preços populares, atrás dos gols. A distância da arquibancada para o gramado será pequena, de apenas 6,81 metros.