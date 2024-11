Hugo Souza em treino do Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Publicado 24/11/2024 20:50 | Atualizado 24/11/2024 20:52

Rio - O Flamengo rejeitou mais uma das garantias que o Corinthians apresentou para tentar exercer o direito de compra pelo goleiro Hugo Souza. Com a situação indefinida, o clube paulista tem até o próximo dia 30, domingo, para se acertar com o clube carioca e fechar a transferência do atleta.

Há mais de um mês, o Corinthians notificou o Flamengo que exerceria a opção de compra de 800 mil euros (R$ 4,7 milhões) pelo goleiro. Porém, o Alvinegro deseja fazer o pagamento de forma parcela, com isso, o clube carioca exigiu garantias. Os paulistas apresentaram dois fiadores que foram negados pelos cariocas.

Caso, o Corinthians e o Flamengo não cheguem a um acordo até o próximo dia 30, o Rubro-Negro poderá vender Hugo Souza para outro clube. O Grupo City, que administra o futebol de várias agremiações pelo mundo, dentre elas, o Bahia tem interesse no goleiro.

Hugo Souza, de 25 anos, chegou ao Corinthians no meio do ano por empréstimo até dezembro. O goleiro se tornou um dos principais destaques na recuperação do clube paulista na temporada.