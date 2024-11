Gabigol foi o herói do Flamengo no título da Libertadores de 2019 - Alexandre Vidal / Flamengo

Gabigol foi o herói do Flamengo no título da Libertadores de 2019Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 23/11/2024 11:21 | Atualizado 23/11/2024 11:22

Rio - Neste sábado, 23 de novembro, o Flamengo celebra cinco anos do bicampeonato da Libertadores conquistado em Lima, no Peru, em duelo eletrizante com o River Plate. Autor dos dois gols da virada histórica em aproximadamente três minutos, o atacante Gabigol, que está de saída do clube, mandou um recado no aniversário da conquista.

Nas rede sociais, o camisa 99 da Gávea fez questão de compartilhar a imagem publicada no dia do título em 2019. A legenda "A história foi escrita", agora tem o complemento de "E nada apagará".

Gabigol e Flamengo estão dando ponto final a um relacionamento marcado por muitos títulos e últimos capítulos conturbados. O atacante conquistou duas edições de Campeonato Brasileiro (2019 e 2020), duas Libertadores (2019 e 2022), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), uma Recopa Sul-Americana (2020), duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021) e quatro vezes o Estadual (2019, 2020, 2021 e 2024).

Com curiosidade, o clube também destaca 23 de novembro por conta do primeiro título da competição continental em sua história, na final contra o Cobreloa-CHI, em 1981. Após vencer o primeiro jogo no Maracanã por 2 a 1 e perder o segundo por 1 a 0 em Santiago, o ídolo Zico marcou duas vezes no triunfo por 2 a 0 na terceira partida, em Montevidéu.

Em texto publicado, o Rubro-Negro exaltou a importância da data e como o espaço de 38 anos entre as duas conquistas foi marcado por um sonho.