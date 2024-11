Gabigol e Filipe Luís em atividade do Flamengo - Gilvan de Souza/CRF

Publicado 22/11/2024 17:25

Após se entender com Marcos Braz e a diretoria do Flamengo, o atacante bateu um longo papo com Filipe Luís antes do treino desta sexta-feira (22) e agora tem a expectativa de viver seus últimos dias com a camisa rubro-negra de forma pacífica. A informação da conversa entre o atacante e o treinador foi divulgada primeiramente pelo "UOL". Rio - Após dias conturbados, o clima, enfim, parece ser de paz para Gabigol no Ninho do Urubu.antes do treino desta sexta-feira (22) e agora tem a expectativa de viver seus últimos dias com a camisa rubro-negra de forma pacífica. A informação da conversa entre o atacante e o treinador foi divulgada primeiramente pelo "UOL".

Gabigol reclamou de ser substituído por Filipe Luís, a relação entre os dois sempre foi das melhores. Assim como na época em que eram companheiros, os dois possuem o costume de discutir em campo, mas sempre conseguiram deixar os debates mais acalorados para dentro das quatro linhas. Apesar do episódio no intervalo da final da Copa do Brasil, quando. Assim como na época em que eram companheiros, os dois possuem o costume de discutir em campo, mas sempre conseguiram deixar os debates mais acalorados para dentro das quatro linhas.

Agora com os ponteiros ajustados, Gabigol começa a viver suas últimas semanas como jogador do Flamengo. Se tudo ocorrer dentro do planejado, o último jogo do ídolo rubro-negro será contra o Vitória, no dia 8 de dezembro, pela última rodada do Brasileirão, no Maracanã. O clube estuda com cautela como homenageará o camisa 99, já que não quer criar um clima de "oba-oba".