Hugo Souza na partida entre Flamengo e Corinthians - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Hugo Souza na partida entre Flamengo e Corinthians Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 22/11/2024 16:46

Rio - O impasse entre Flamengo e Corinthians pela negociação do goleiro Hugo Souza ganhou um novo capítulo. O Rubro-Negro recusou uma nova garantia financeira apresentada pelo Timão para pagamento parcelado da compra de 50% dos direitos econômicos do jogador, segundo o "ge".

Foi a segunda vez que o Flamengo rejeitou uma garantia oferecida pelo Corinthians. Dessa vez o Timão apresentou como garantia a carta de um banco. Anteriormente, o clube ofereceu a mesma garantia da compra do lateral-direito Matheuzinho, no início do ano.

Com dificuldades para chegar a um acordo por pagamento parcelado, o Corinthians avalia pagar à vista. O Timão tem até o dia 30 de novembro, data estipulada em contrato, para comprar o jogador. O clube quer fazer o pagamento para evitar que a discussão caminhe para a esfera judicial.

Hugo Souza foi contratado por empréstimo no meio do ano. O goleiro se destacou com defesas de pênaltis e foi fundamental para o Corinthians reagir no Brasileirão e chegar à semifinal da Copa do Brasil e Sul-Americana.