Filipe Luís vem fazendo um ótimo trabalho no comando do Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Filipe Luís vem fazendo um ótimo trabalho no comando do FlamengoMarcelo Cortes /CRF

Publicado 22/11/2024 08:00 | Atualizado 22/11/2024 08:05

Rio - Com apenas 11 jogos no comando do Flamengo, Filipe Luís alcançou uma marca que Tite teve durante toda a temporada no clube carioca. Com a vitória sobre o Cuiabá, o novo técnico obteve sua quarta vitória como visitante longe do Rio contra equipes da Série A, mesmo número de triunfos do gaúcho pelo Rubro-Negro ao longo de todo o ano de 2024.

Além do Dourado, Filipe Luís já havia conseguido vitórias sobre o Bahia e o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, em Salvador e em Belo Horizonte. O outro triunfo do comandante, longe do Rio, foi contra o Atlético-MG, na partida que valeu o título da Copa do Brasil.

O retrospecto ruim longe do Rio foi uma das marcas negativas de Tite em 2024. Ele só conseguiu cinco vitórias como visitante em partidas que não ocorreram no estado. Contra clubes da Série A, ele comandou o Flamengo nos triunfos sobre o Atlético-GO, o Atlético-MG, o Vitória, pelo Brasileiro, e o Bahia, pela Copa do Brasil. A outra vitória foi sobre o Amazonas, que disputa a Série B.

Como visitante, Tite teve algumas vitórias no Campeonato Carioca, porém, todas no Rio, e também derrotou o Vasco e o Fluminense, pelo Brasileiro, porém, os jogos aconteceram no Maracanã. Na Libertadores, o Flamengo foi eliminado nas quartas de final, sem nenhum triunfo como visitante.