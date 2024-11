Flamengo de Filipe Luís tem pouca chance, mas ainda sonha com o título do Brasileirão - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 21/11/2024 10:00 | Atualizado 21/11/2024 10:10

quatro vitórias nas últimas quatro rodadas, mas também numa combinação de resultados que é muito difícil. A vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Cuiabá , com um gol nos acréscimos, manteve o sonho vivo do título do Brasileirão . Apesar de muito difícil, torcedores rubro-negros apostam numa arrancada comque é muito difícil.

Se vencer os confrontos diretos com Fortaleza, fora, e Internacional, em casa, além de Criciúma, no Sul, e Vitória, no Maracanã, o Rubro-Negro chegará aos 74 pontos. Esse é o seu limite.

Ou seja, para o título, o líder Botafogo, com 69, só poderia somar no máximo cinco pontos, ou seja, tropeçar três vezes, sendo uma derrota. Já o vice-líder Palmeiras, com 67, sete pontos: ao menos uma derrota e outro tropeço.



Ainda assim, o campeão só seria conhecido no saldo de gols como critério de desempate. Além disso, o Fortaleza, que completa a 34ª rodada na sexta-feira (22), precisaria tropeçar pelo menos uma vez, além da derrota para o Flamengo na próxima rodada.

Cenário ideal para o Flamengo ser campeão



Caso o time de Filipe Luís vença as quatro partidas restantes, precisaria torcer pelo menos para a seguinte combinação para conquistar o Brasileirão sem precisar do saldo de gols.

- Botafogo precisaria perder duas vezes e empatar mais uma. Neste caso, faria apenas quatro pontos e ficaria com 73.

- Além disso, o Palmeiras teria que menos empatar três vezes, sendo uma delas com o Botafogo. Se isso acontecer, também ficaria com 73.

- E o Fortaleza precisaria empatar uma vez, já que perderia para o Flamengo também.



Os jogos de cada concorrente ao título do Brasileirão

Flamengo

Fortaleza (fora)

Internacional (em casa)

Criciúma (fora)

Vitória (em casa)



Botafogo

Vitória (em casa)

Palmeiras (fora)

Internacional (fora)

São Paulo (em casa)



Palmeiras

Atlético-GO (fora)

Botafogo (em casa)

Cruzeiro (fora)

Fluminense (em casa)



Fortaleza

Fluminense (fora)

Flamengo (em casa)

Vitória (fora)

Atlético-GO (fora)

Internacional (em casa)