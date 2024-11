Gabigol em treino do Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 21/11/2024 08:00 | Atualizado 21/11/2024 08:22

Rio - O atacante do Flamengo, Gabigol, de 28 anos, vai retornar ao grupo do clube carioca para as últimas quatro rodadas do Brasileiro. O vice de futebol, Marcos Braz, afirmou a situação precisava de um ajuste, e com isso o jogador poderá ser escalado contra o Fortaleza, na próxima terça-feira, no Castelão.

"O que o Flamengo fez nada tem a ver com o que ele falou. Agora, vou deixar claro, o que foi dentro do vestiário ficará no vestiário, mas um ou dois fatos eu presenciei. Entendemos que precisaria ter um ajuste, e isso foi feito com o Gabriel saindo dos jogos contra Atlético-MG e Cuiabá. Ele voltará normalmente a partir do próximo jogo, contra o Fortaleza, e cumprirá seu contrato até o final como fez até agora com muita tranquilidade, e o Flamengo também", disse em entrevista ao portal "GE".

Sobre o desabafo que Gabigol fez após o título contra o Atlético-MG, Marcos Braz afirmou que acredita que o atacante poderia ter evitado. O dirigente disse que acreditava que o ídolo ficaria no Flamengo.

"Acho que aquele momento era um momento de título, um título importante de nível nacional contra um adversário histórico nosso. Mas a gente não pode controlar isso, nem ficar chateado ou fora do controle por causa disso. O jogador entendeu que deveria se pronunciar naquele momento. Mais uma vez, acho que poderia ter evitado, mas é um direito do jogador de se colocar. Eu tinha esperança de ajustar, sabia como era complexo, sabia o que as partes deveriam ceder. Isso não foi possível, mas eu fiquei no meio desse processo tentando equacionar esse problema", opinou.