Léo Ortiz em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Léo Ortiz em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 21/11/2024 15:20

Rio - Após a vitória do Flamengo contra o Cuiabá por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, o zagueiro Léo Ortiz, de 28 anos, fez os torcedores rubro-negros caírem na risada ao interagir com uma foto publicada pelo atacante Matheus Gonçalves, autor do gol da vitória no Mato Grosso. O defensor comentou a publicação do jovem com o comentário: "Brabo dmais, Motels!".

O jovem, de 19 anos, vem sendo chamado desta forma por alguns torcedores do Flamengo nas redes sociais, após ter tido um vídeo íntimo viralizado no fim do mês de outubro em que aparece em um motel com uma mulher.

Na ocasião, o atacante utilizou as redes sociais para se pronunciar sobre o caso, afirmando que "sempre esteve solteiro nos envolvimentos". Ele salientou que irá tomar "medidas cabíveis" por conta do ocorrido.

Revelado na base do Flamengo, Matheus Gonçalves vem tendo mais oportunidades desde a chegada de Filipe Luís. Além do atacante, outro jovem, Guilherme, de 18 anos, marcou na vitória sobre o Cuiabá.