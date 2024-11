Guilherme, de 18 anos, estreou pelos profissionais do Flamengo e fez gol - DIVULGAÇÃO/FLAMENGO

Guilherme, de 18 anos, estreou pelos profissionais do Flamengo e fez golDIVULGAÇÃO/FLAMENGO

Publicado 21/11/2024 12:59

chegou ao clube em 2021 e virou uma espécie de garoto de confiança de Filipe Luís. Guilherme é a mais nova promessa dos Garotos do Ninho a estrear pelos profissionais do Flamengo e já deu um ótimo cartão de visitas, ao fazer um gol na vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá . O jovem de 18 anose virou uma espécie de garoto de confiança de Filipe Luís.

Afinal, ele foi o jogador que mais atuou com o treinador na passagem pelo sub-20: foram 16 das 17 partidas. Juntos, conquistaram o Mundial de Clubes da categoria, no Maracanã.

Por isso, não foi surpresa ser integrado aos profissionais já em 2024. Ele chegou a ficar no banco de reservas numa partida do Carioca, contra o Nova Iguaçu, em janeiro, mas em um grupo repleto de jovens da base, enquanto os titulares faziam pré-temporada.



O início longe do Flamengo



Já com Filipe Luís, passou a treinar com o elenco principal e foi relacionado em outros três jogos antes da estreia. Contra Fluminense, Cruzeiro e Atlético-MG.



"Não esperava que fosse fazer o gol e jogar solto como foi. Tenho muita confiança nele", disse o técnico.



Mas a história de Guilherme começou antes da base rubro-negra, ao se destacar no Azuriz, do Paranã, aos 13 anos. Ele chamou a atenção do scout rubro-negro, que indicou a contratação. E estreou pelo sub-17 do Flamengo em 2022, aos 16.



Inspiração em Arrascaeta



De volante que vestia a camisa 8, foi avançando em campo durante a passagem no Ninho do Urubu. Passou a ser camisa 10, mas atuou até como atacante. Firmou-se mesmo como meia, destacando-se no juvenil.

Não à toa, tem como grande referência Arrascaeta, hoje companheiro no elenco. Em uma entrevista à FlaTV em 2023, mostrou grande admiração pelo uruguaio.

"A qualidade técnica dele é absurda. Então, me inspiro muito, vejo muito os vídeos dele para tentar reproduzir em campo", contou.



Guilherme assinou o primeiro contrato com o Flamengo em 2023. Com vínculo até 2026, tem multa rescisória estipulada em 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 489 milhões).